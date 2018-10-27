Между Краснодаром и Сочи возобновилось движение поездов

Краснодар, 27 октября. Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи возобновлено по временной схеме.

В ночь на субботу железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи восстановлено, однако, пока поезда будут следовать по временной схеме — сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В 01.20 по московскому времени открыто движение по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского, где в связи с наводнением 24-25 октября было прервано движение поездов.

По данным пресс-службы СКЖД, в 01.45 по участку прошел поезд Адлер – Москва, в котором находятся 183 пассажира, в том числе 22 ребенка. За ним проследуют пассажирские поезда Иркутск – Адлер, Адлер – Саратов, Самара – Адлер.

Напомним, из-за ливней на Кубани произошел размыв участка железной дороги. 24 октября на перегоне Греческий – Кривенковская было разрушено 230 метров пути.

Железнодорожники предприняли все меры для ликвидации последствий разгула стихии. В частности, был выполнен большой объем работ по восстановлению устройств электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки. Установлены опоры контактной сети, произведена укладка путей.

Из-за режима чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае отменили десятки поездов. Кроме того, подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автомобильные дороги. В Туапсе нарушено водоснабжение. По предварительным данным, жертвами непогоды стали шесть человек.