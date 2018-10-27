Власти Украины утаили от населения планы по повышению цен на газ — СМИ

Киев, 27 октября. К 2020 году газ для населения Украины может подорожать еще на 50% — в распоряжении журналистов оказалась копия постановления, удаленного с сайта правительства.

Вечером 25 октября правительство Украины опубликовало на официальном портале постановление об условиях и ценах на поставки газа населению и предприятиям топливно-энергетического комплекса на период с 1 ноября 2018 года по 1 января 2020-го.

Документ был доступен всего несколько минут, после чего его удалили. Однако, журналисты агентства «Украинские новости» успели сохранить его.

Как следует из текста постановления, Киев, выполняя условия Международного валютного фонда для утверждения новой программы кредитования, планирует установить следующие цены на газ для населения страны: с 1 ноября 2018 года в размере 8550 гривен за 1000 кубометров, с 1 мая 2019 года — около 10000 гривен, а с 2020 года — 12000 гривен.

Напомним, решением правительства Украины от 19 октября, с ноября будет установлена цена в 8500 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, уже через несколько дней жители Украины будут платить по счетам за газ на 23,5% больше. В Киеве назвали это решение компромиссом, которого удалось добиться в результате сложных переговоров с МВФ.

Повышение цены на газ — одно из четырех условий, выдвинутых Международным валютным фондом для продолжения кредитования украинской экономики. Помимо увеличения тарифов, Киев должен реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет и провести в стране антикоррупционную реформу. Лишь после этого Украине будет предоставлен новый кредит в размере 3,9 млрд долларов.

Примерно половину от этой суммы Киев в будущем году планирует потратить на субсидии для населения, связанные с ростом тарифов. Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, этой суммы хватит, чтобы «поддержать малоимущие семьи». Соответствующие меры предусмотрены в проекте бюджета страны на будущий год.

Отметим, получение кредитных средств от МВФ в правительстве Украины называют едва ли единственным способом избежать экономического кризиса.