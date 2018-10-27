Немецкие аналитики ищут причины «сенсационной прибыли» России в условии западных санкций

Берлин, 27 октября. Российский бюджет, несмотря на западные санкции, впервые за несколько лет исполнен с профицитом. Экономический обозреватель Die Welt Эдуард Штайнер отмечает, что положительную роль в это сыграли несколько факторов, включая возросшую цену на нефть. По мнению аналитика, РФ сама обеспечила себе взлет, скоординировав сокращение добычи нефти с ОПЕК и контролируя динамику рубля.

Как пишет Die Welt, многие зарубежные наблюдатели были удивлены опубликованными показателями экономического развития РФ. Они явно «пришлись не по вкусу тем, кто надеялся, что различные экономические санкции произведут быстрый и исключительно негативный эффект на российскую экономику».

Штайнер обращает внимание немецких читателей на то, что, согласно опубликованным данным, годовой профицит бюджета будет в 4,4 раза выше, чем было предусмотрено предыдущей версией бюджета.

Аналитик отметил, что достичь таких цифр помогла цена на нефть, которая в начале года подорожала на 16%.

«В какой-то степени она (Россия) сама себе это устроила, скоординировав по времени сокращение добычи нефти с ОПЕК», — пишет Штайнер.

При этом немецкий аналитик подчеркивает, что «высокая цена на нефть — лишь одна из причин того, что компании и государство получают сенсационные прибыли».

«Вторая причина — в новой динамике рубля. Вопреки прежним традициям российская валюта более не развивается пропорционально цене на нефть», — пишет он.

Штайнер напоминает, что ранее «рубль сильно просел», «когда руководство США в начале апреля ввело самые важные санкции». Однако, по его словам, инициаторы ввода ограничительных мер не рассчитывали, что ситуация окажется выгодной для экспортных компаний и доходов российского бюджета.

Аналитик пишет, что резко возросло количество нефтедолларов. А при обмене на дешевые рубли внутри страны их стоимость возросла, в то время как расходы в рублях остались на прежнем уровне. Положительным фактором также стало то, что из-за падения рубля увеличилась цена на импортные товары. Однако в итоге с сокращением импорта увеличились экспортные доходы.

На прошлой неделе в министерстве финансов РФ сообщили, что профицит бюджета РФ по итогам 2018 года может быть в 4,4 раза выше прогнозируемых ранее значений. В нынешней редакции закона доходы бюджета России заложены в размере 17,07 трлн рублей, а расходы — 16,59 трлн.

Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов отмечал, что принятый бюджет обеспечит прорывное развитие РФ. Он обратил внимание на то, что значительная часть расходов «нацелена на приоритетное финансирование тех направлений, которые должны обеспечить прорывное развитие страны».

В середине сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медеведев на заседании правительства заявил, что бюджет страны в следующем году будет полностью защищен от внешних шоков, а размер Фонда национального благосостояния достигнет максимального размера за всю историю.