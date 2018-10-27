«Чистой воды рейдерство»: в УПЦ МП отреагировали на планы переименования церкви

Киев, 27 октября. Заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич заявил о незаконности намерений изменить название церкви помимо ее воли.

Данилевич подчеркнул, что планы по переименованию УПЦ МП являются элементарной попыткой рейдерства. Изменение наименования юридического лица без согласия его управляющих органов является юридически ничтожным.

«Юридическое название религиозной организации не может изменять кто-либо без желания самого юридического лица», — указывается в заявлении.

Протоирей напомнил также о разделении государства и церкви, недопустимости вмешательства светских властей в религиозные вопросы.

«Все намерения забрать у нас название являются чистой воды рейдерством», — убеждены в УПЦ МП.

Данилевич выразил убеждение, что не только европейские, но и украинские суды отменят подобные очевидно незаконные решения, если они будут приняты.

Следует отметить, что инициативу переименования Украинской православной церкви Московского патриархата выдвинул глава раскольнической православной церкви Киевского патриархата Филарет. Власти на Украине стремятся к легализации неканонических структур.

Вопреки нормам Конституции о разделении государственной власти и церкви, президент Украины Петр Порошенко выступил главным катализатором создания украинской поместной церкви. Одним из ключевых послов главы Украины стал тезис о необходимости ухода от РПЦ.

Под давлением Соединенных Штатов Константинополь снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и отозвал свое решение 330-летней давности, в силу которого Русская православная церковь стала материнской для Киева. В РПЦ действия Патриарха Варфоломея подвергли резкой критике, указав на грубое нарушение церковных канонов. В РПЦ подчеркнули, что Варфоломей будет нести личную ответственность в том случае, если на Украине прольется кровь.

Между тем, процесс предоставления Томоса затрудняется внутренними противоречиями между неканоническими украинскими церквями, претендующими на его получение.