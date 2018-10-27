США готовят войну — МИД РФ

Нью-Йорк, 27 октября. Соединенные штаты готовятся к войне, а Россия планирует защищать лишь свою страну и свои интересы, заявил в ООН представитель МИД РФ Андрей Белоусов.

На прошедшем в пятницу заседании Первого комитета ООН представитель министерства иностранных дел России Андрей Белоусов заявил, что США готовятся к войне, тогда как Россия готова лишь защищать свою страну и свои интересы.

Ранее Первый комитет проголосовал против рассмотрения предложенного РФ проекта резолюции по выходу США из ДРСМД.

Белоусов в ответ на заявление Вашингтона о том, что Россия готовится к войне, заявил, что «мы готовимся защищать нашу страну и наших людей».

«У нас есть серьезные отличия от США. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну», — отметил дипломат.

Белоусов призвал присутствующих задуматься над тем, зачем США выходят из договора, наращивают ядерный потенциал и принимают новую ядерную доктрину.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, Вашингтон намерен наращивать ядерный потенциал, пока остальные не «придут в себя».