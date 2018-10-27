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Отправителю бомб в США предъявили обвинения, ему грозит 58 лет тюрьмы

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Отправителю бомб в США предъявили обвинения, ему грозит 58 лет тюрьмы

Вашингтон, 27 октября. Подозреваемому в рассылке бомб по почте критикам президента США предъявлены обвинения, по которым ему грозит до 58 лет заключения, сообщил журналистам генеральный прокурор США Джефф Сешнс.

На пресс-конференции Сешнс уточнил, что обвинения были предъявлены по пяти федеральным преступлениям. В частности, перевозка между штатами взрывных устройств. Задержанному грозит до 58 лет тюрьмы.

В пятницу, как сообщало Федеральное агентство новостей, стала известна личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 56-летний республиканец Цезарь Сайок. Выяснилось, что ранее его неоднократно задерживала полиция, в том числе, за угрозы взрыва. Отметим, фургон Сайока был обклеен стикерами с изображением американского президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Ранее стало известно, что некто разослал 12 посылок с бомбами. Они предназначались самым известным критикам деятельности Трампа. Среди адресатов оказались экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон с супругой Хиллари. Все посылки были заблаговременно перехвачены.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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