Киев, 27 октября. Шансы Украины на успешное экономическое развитие падают в геометрической прогрессии, считает главный исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Как сообщает украинский журнал «Новое время», в ходе дискуссии «Экономика 2020» Коболев заявил, что Украина является «классическим фейл-кейсом»: «не лидеры и не середнячки». При этом он посетовал на то, что положение Украины как богатой природными ресурсами страны в центре Европы «совершенно не коррелирует с уровнем жизни».

По его словам, Украине будет с каждым годом сложнее участвовать в глобальной конкуренции.

«Страны-лидеры продолжат развиваться теми же высокими темпами, а значит, все больше качественных кадров уйдут к ним, сделав их сильнее. Так, фактор качества человеческого потенциала становится самым важным, а наши шансы выйти в лидеры падают в геометрической прогрессии», — заявил глава «Нафтогаза».

При этом он добавил, что если Украина до 2020 года не начнет решать фундаментальные проблемы, то уже не получится стать «успешной страной» и «выиграть войну с Россией».

Отметим, в середине сентября Федеральное агентство новостей сообщало, что суд в Киеве оштрафовал Коболева на 1,7 тыс. гривен (около 60 долларов) за отказ предоставить депутату Рады Сергею Власенко данные со списком лиц, которые получили миллионные премии за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом».

Скандал с премиями разгорелся в конце мая. Тогда наблюдательный совет «Нафтогаза» решил «вознаградить» боссов и топ-менеджеров компании на 46,3 млн долларов «за победу» над «Газпромом». Генпрокуратура возбудила уголовное дело по данному факту. На тот момент топ-менеджеры компании уже получили 21 млн долларов.