Киев, 27 октября. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Журавко обвиняет Киев в экологической катастрофе в Херсонской области.

Херсонскую область Украины ждет экологическая катастрофа — об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Журавко. По словам политика, последствия водной блокады Северо-Крымского канала проявляются уже сейчас: в окрестностях Херсона снижается урожайность, засыхают плодовые деревья, сельхозугодья зарастают солончаковыми травами.

«Власти Украины отрубили себе ноги» — прокомментировал экс-депутат Верховной рады Журавко перекрытие Северо-Крымского канала.

Причина экологического бедствия в том, что из-за нехватки пресной воды из глубины почвы вверх поднимается соль, и это, по мнению Журавко, «процессы необратимые».

«За период в четыре года после перекрытия подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал, стремительно растет площадь земель, которые, в силу сложившихся условий, уже не могут давать урожай. И все это вызвано тупыми, безграмотными политическими решениями таких «гениев», как сегодняшние руководители фашистско-террористического режима власти в Украине», — заявил бывший депутат.

По мнению Журавко, от политических амбиций Киева страдают простые украинцы, фермеры и работники села, сообщает Политнавигатор.

Между тем, украинские власти обвиняют во всем производства, базирующиеся на территории Крыма. Так называемый представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что причиной засоления почвы в Херсонской области стало то, что предприятия Крыма пробурили десятки скважин и выкачали всю воду из подземного озера.

Владимир Журавко выдвигает другую версию, напоминая, что в Советском Союзе степные поля обильно увлажняли благодаря построенному каналу, и делалось это с целью «осаждать соль». Экс-депутат призывает херсонцев заставить власти страны открыть Северо-Крымский канал, иначе регион ждет «экологическая катастрофа все увеличивающихся масштабов».

«Требуйте здравого смысла и возобновления подачи днепровской воды, которая спасет вас и ваших потомков», — обращается Журавко к жителям Херсонской области.

Напомним, в 2014 году Киев шантажом заставил херсонских аграриев построить плотину на Северо-Крымском канале, который обеспечивал 85% водных потребностей Крыма.