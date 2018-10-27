Парламент ЦАР отправил в отставку председателя

Банги, 27 октября. Национальная ассамблея Центральноафриканской Республики (ЦАР) отправила в отставку главу законодательного органа Карима Мекасуа. Об этом сообщает France Press.

Издание отмечает, что решению предшествовали длительные дебаты. В итоге досрочное прекращение полномочий спикера поддержали 95 депутатов из 140. Формально решение связали с «финансовой нечистоплотностью» политика.

Однако, по информации источников France Press, действительные причины отставки отличаются от официальной версии. Депутаты указывают на конфликт Мекасуа с президентом страны, который хочет видеть на высоком посту более лояльного человека.

Накнуне сообщалось об отставке главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павала Жебривского. Соответствующее решение принял президент Украины Петр Порошенко.