Сирия: боевики открыли минометный огонь по жилым кварталам Алеппо

Дамаск, 27 октября. Террористы нарушили режим прекращения огня, обстреляв Алеппо — женщина получила ранение.

Накануне в Алеппо террористы нарушили режим прекращения огня, открыв минометный огонь по жилым кварталам в районе улицы Нила. По данным сирийского национального агентства SANA, в результате обстрела ранена женщина.

Кроме того, за минувшие сутки боевики обстреляли один из населенных пунктов в провинции Хама — сообщений о жертвах среди мирного населения нет.

Таким образом, террористы нарушают перемирие уже третий день подряд. Напомним, в четверг в Алеппо в результате обстрела пострадали 10 гражданских лиц.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко отмечает, что Центр призывает командиров террористических группировок отказаться от обстрелов и провокаций и пойти на мирное урегулирование ситуации в подконтрольных боевикам районах.