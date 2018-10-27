Спасти «пациента Украину»: эксперт объяснил, почему МВФ больше не верит в Киев

Киев, 27 октября. Финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил, почему Международный валютный фонд уже не верит в успех реформ киевских властей. Свою позицию эксперт озвучил в интервью для журнала «Фокус».

По его словам, ситуация в экономике Украины критически плоха. Говорить о системных реформах в сложившемся положении не приходится. Кущ пояснил, что МВФ — это, прежде всего, кредитор. Вопреки оптимистичным заявлениям киевских властей, стимулирование экономики Украины вовсе не входит в число задач фонда.

«Погрузить в формалин стабильности — да, заспиртовать для мирового рынка капитала как занятный образец кунсткамеры — да», — сказал Кущ.

Аналитик добавил, что переход на упрощенную модель кредитования stand-by (SBA), сменившую программу сотрудничества EFF, означает фактический отказ МВФ от какого-либо содействия украинским реформам.

«В отношении Украины окно ожиданий МВФ «пока ограничено 2019 годом и базируется на желании поддержать жизненно важные функции пациента Украина», — заключил аналитик.

Ранее украинские власти в очередной раз подняли цены на газ для населения под натиском МВФ Следует отметить, что после победы «революции достоинства» цена газа для украинских граждан выросла более чем в десять раз. При этом доход граждан на душу населения самый низкий в Европе.

На этом фоне новое повышение цен на газ послужило причиной для новой волны критики в адрес властей. В частности, глава «Украинского выбора» Виктор Медведчук призвал правительство уйти в отставку. Один из лидеров оппозиции Юрий Бойко указал также на необоснованность повышения цен. По его словам, привязка к «рыночной цене» неуместна в силу отсутствия в стране такого рынка.

В свою очередь, президент Петр Порошенко заявил, что пересмотр тарифов возможен лишь в случае возвращения в «кабалу» России. По его словам, лишь в этому случае газ может подешеветь в два-три-четыре-шесть раз.

Порошенко отметил, якобы повышение цен на газ отвечает стратегическим целям Украины. Своих оппонентов в этом вопросе он назвал «популистами».