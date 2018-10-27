«Пришли к взаимному согласию»: Кадыров встретился в Ингушетии с одним из участников митинга в Магасе

Магас, 27 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ингушском городе Карабулак встретился с одним из участников митинга в Магасе против соглашения об установлении границ между республиками экс-министром МВД Ингушетии Ахмедом Погоровым.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Карабулака, город в пятницу посетил Кадыров, а также муфтий Чечни, спикер парламента республики Магомед Даудов, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

В мэрии ТАСС уточнили, что делегация из Чечни прибыла «для встречи с Ахмедом Погоровым, чтобы урегулировать отношения».

«Встреча прошла спокойно… Стороны пообщались и пришли к взаимному согласию», — сообщили в мэрии.

В пятницу глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Кадыров подписали договор об административной границе между регионами. Установленная граница не затронула ни один населенный пункт, размежевание коснулось только угодий, лесов и реки. Напомним, границы не были четко определены со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, Рамзан Кадыров ранее подчеркнул, что решение об установлении границы имеет огромное значение. Он также отметил, что ни у чеченцев, ни у ингушей в результате установления границы не была отобрана земля.