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В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН по российскому проекту резолюции о ДРСМД

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В Госдуме прокомментировали решение ГА ООН по российскому проекту резолюции о ДРСМД

Москва, 27 октября. Решение Генассамблеи ООН не вносить на рассмотрение  проект РФ резолюции по договору РСМД говорит о сильном влиянии США на многие страны, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В интервью RT Новиков отметил, что «голосование в ООН не является полностью свободным для целого ряда стран». Позиция страны при голосовании определяется «союзническими обязанностями», а иногда прямой зависимостью от США.

По его словам, прошедшее голосование продемонстрировало, что «США в состоянии влиять на большие группы стран», и упорство Вашингтона в готовности разорвать ДРСМД. 

При этом депутат подчеркнул, что «довольно много стран высказались в поддержку российской позиции», что «дорогого стоит». 

Первый комитет Генассамблеи ООН 26 октября проголосовал против внесения российского проекта резолюции по ДРСМД. После голосования замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов сообщил, что Москва обратится в Совбез ООН, если Штаты выйдут из ДРСМД

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из договора о РСМД. Вашингтон намерен наращивать ядерный потенциал, пока остальные не «придут в себя», заявил он позднее. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что Вашингтон однозначно определился со своим решением. Как сообщал телеканал «360», Лавров предположил, что официально США объявят о своем решении уже в течение месяца-полутора.

Автор: Олеся Волкова
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