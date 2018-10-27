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Телеведущий Александр Беляев рассказал, как борется с раком

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Телеведущий Александр Беляев рассказал, как борется с раком

Москва, 27 октября. Известный российский ученый и телеведущий Александр Беляев рассказал о том, как борется с раком легких.

За короткое время онкологические болезни унесли жизни его матери и супруги. Недуг преследует и самого Беляева. Он борется с болезнью уже шесть лет, перенес за это время несколько операций. По словам ученого, после первой операции он похудел на 15 килограмм. Беляев признался, что сил ходить и гулять у него не было, хотя об этом просили медики.

«Заставлять себя жить надо, понимаете, и тогда мы, может быть, и победим», — сказал Беляев.

Он добавил, что его супруга служит ему эталоном в борьбе с болезнью.

Накануне ученые выяснили, какие продукты способствуют возникновению рака желудка и кишечника. Выяснилось, что среди самых опасных продуктов — переработанное мясо. Специалисты отмечают, что даже 50 грамм такого мяса в день могут нанести организму серьезный вред.

Автор: Сергей Свазовский
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