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Экономика

Банк России открыл телефон доверия для жалоб на коррупцию 

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Банк России открыл телефон доверия для жалоб на коррупцию 

Москва, 27 октября. Банк России запускает телефон доверия, куда можно будет обратиться с жалобами на коррупционные действия сотрудников ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении ЦБ уточняется, что любой желающий может позвонить на горячую линию по телефону 8-800-250-48-83. 

Специалисты рассмотрят те сообщения, в которых будет содержаться, в частности, информация о коррупционных проявлений в действиях служащих ЦБ или конфликтах интересов в служебной деятельности сотрудников Банка России.

Телефон доверия будет работать круглосуточно в автоматическом режиме без выходных.

Автор: Олеся Волкова
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