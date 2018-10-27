Банк России открыл телефон доверия для жалоб на коррупцию 

Москва, 27 октября. Банк России запускает телефон доверия, куда можно будет обратиться с жалобами на коррупционные действия сотрудников ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении ЦБ уточняется, что любой желающий может позвонить на горячую линию по телефону 8-800-250-48-83.

Специалисты рассмотрят те сообщения, в которых будет содержаться, в частности, информация о коррупционных проявлений в действиях служащих ЦБ или конфликтах интересов в служебной деятельности сотрудников Банка России.

Телефон доверия будет работать круглосуточно в автоматическом режиме без выходных.