Азаров: Украина увеличивает экспорт угля из России, а свою промышленность добивает

Киев, 26 октября. Бывший глава правительства Украина Николай Азаров прокомментировал заявил, что политика киевских властей ведет к упадку угольной промышленности страны. Соответствующую запись политик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров отметил, что Киев наращивает ввоз «черного золота» из России, а свою промышленность «добивает». Запись экс-премьера стала реакцией на заявление главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца. Специалист акцентировал внимание на угрожающих тенденциях в экономике Украины. Он отметил, что холодная зим вынудит правительство закупить еще больше антрацитного угля.

«Если еще удастся это сделать, потому что не железная дорога, ни порты этого не позволят. Россия в таком случае начнет блокаду, как это было в 2016 году», — сказал Волынец.

Он также отметил, что запасы угля на украинских ТЭС на 600 тысяч ниже прошлогодних.

Комментарий Азарова на Facebook активно комментируют его подписчики. Большая часть пользователей иронизирует над недальновидной политикой киевских властей. В шутку выдвигаются предложения расторгнуть железнодорожное сообщение с Россией, чтобы «жить стало проще».

Ранее Николай Азаров прокомментировал слова Порошенко о силовом варианте решения конфликта в Донбассе, а также о церковном расколе на Украине. Азаров отметил, что любые заявления гаранта сейчас следует рассматривать сквозь призму будущих выборов. По его словам, глава Украины стремится сделать ставку на наиболее радикальный электорат. Экс-премьер не исключил возможности отмены выборов, если в штабе Порошенко не увидят возможности для сохранения власти иными способами.

Азаров также подверг критике предложение Порошенко внести изменения в Конституцию о стремлении в НАТО и ЕС. Политик подчеркнул нецелесообразность этого шага в силу неясных перспектив самих организаций.

Кроме того, Азаров напомнил, что в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе в ближайшее время никто Украину не ждет. Никакой пользы предложения Порошенко не принесут. Об этом писала газета «Известия».