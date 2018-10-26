«Плюнь на свое начальство»: уволенную с NBC Келли пригласили работать на Первом канале
Вашингтон, 26 октября. Руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий вечерней программы «Время» Кирилл Клейменов пригласил американскую тележурналистку Мегин Келли, которую могут уволить из NBC, стать его соведущей.
Клейменов в эфире программы «Время» напомнил, что журналистка брала интервью у президента РФ Владимира Путина. По его мнению, истинной причиной увольнения ее с NBC стало то, что она полюбилась россиянам.
«И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на свое начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву, да что там в Москву? Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу «Время», «Тайм» по-вашему, и любовь миллионов наших мужчин будет с тобой, и зависть миллионов женщин», — заявил Клейменов.
Британские СМИ ранее сообщили, что Келли уволили из-за расистских замечаний. По данным источников, причиной стали ее высказывания относительно «блэкфейса» (грим, карикатурно изображающий лицо чернокожего человека). При этом телеканалу придется выплатить Келли отступные по контракту в сумме 69 млн долларов.
NBC пока не сделало официальных заявлений об увольнении Келли. Однако источники заявляли, что это произойдет в ближайшие дни. Некоторые из них предположили, что Келли вновь вернется на телеканал Fox, где она трудилась до NBC.
Летом прошлого года Келли брала интервью у российского президента, которое касалось вопросов отношения между странами, а также звучащих в СМИ обвинений по «российскому вмешательству» в выборы.
Интервью получило широкую огласку. Как сообщал RT, тогда Путин затронул не только важные политические аспекты, но и с удовольствием шутил. Так, президент вспомнил фотографию, где он якобы едет верхом на медведе и упомянул про «пургу», которую иногда слышит от своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова.