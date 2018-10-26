Силуанов рассказал, как новые санкции могут сказаться на долларовых вкладах россиян

Москва, 26 октября. В случае введения новых антироссийских санкций проблем с долларовыми вкладами у россиян не возникнет, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В эфире телеканала «Россия 1» Силуанов прокомментировал возможность «катастрофического сценария», при котором «американцы перестанут поставлять доллары». Министр напомнил, что на сегодняшний день резервы Центрального банка составляют 460 млрд долларов, подчеркнув, что если санкции затронут банки, где есть долларовые вклады, то Центробанк «всегда подставит плечо, поможет с точки зрения валютной ликвидности».

«Никаких проблем, чтобы даже не было сомнений, с долларовыми вкладами не будет», — заверил Силуанов.

Министр финансов выразил мнение, что РФ должна быть меньше связана с долларом. По его словам, в международных расчетах имеет смысл уходить от той валюты, которая позволяет другой стране осуществлять попытки контролировать Россию или ограничивать ее.

Силуанов напомнил, что российские власти уже разрабатывают план перехода на расчеты в национальных валютах стран-контрагентов. По его словам, Москва будет «предлагать рассчитываться партнерам в рублях». Это относится к партнерам из ближнего зарубежья. Остальным будет предложено перейти на евро и юани.

Комментируя антироссийские санкции, Силуанов заявил, что они не должны привести к резким колебаниям курса рубля.

«Есть запас прочности — профицитный бюджет», — заключил он.

Ранее, выступая на форуме «Опора России», Силуанов призвал двигаться в сторону дедолларизации экономики поэтапно и крайне аккуратно, сообщал телеканал «360». Тогда он уточнил, что согласно плану ухода от доллара, с 2024 года должны быть отменены требования о репатриации экспортной выручки, если контракт заключен в рублях.

Отметим, в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, заявил, что не исключает введения новых антироссийских санкций. При этом он подчеркнул, что Вашингтон намерен делать все, что требуется, чтобы оказывать на Россию необходимое давление.