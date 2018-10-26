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Израиль засек пуск десяти ракет из Сектора Газа

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Израиль засек пуск десяти ракет из Сектора Газа

Тель-Авив, 26 октября. Израильские военнослужащие засекли не менее десяти ракет, запущенных из Сектора Газа. Несколько из них были перехвачены. Об этом сообщили в пресс-службе армии.

Отмечается, что ракеты были перехвачены благодаря системы ПРО «Железный купол» Следует отметить, что обстрелу предшествовала серия массовых протестов палестинцев. В ходе этих выступлений имели место столкновения митингующих с силами правопорядка. Медики сообщают о гибели по меньшей мере пяти человек из числа протестующих.

Ранее сообщилось, что ВВС Израиля ответили на ракетный удар в Секторе Газа. Авиация атаковала восемь объектов, передает газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
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