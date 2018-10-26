Вашингтон, 26 октября. Подозреваемого в рассылке бомб в Соединенных Штатах Америки вычислили по отпечатку пальца на конверте. Об этом сообщил глава ФБР Кристофер Рэй. Он отметил, что сотрудники проделали «великолепную работу».

Florida suspect in package bombs traced with fingerprint, DNA https://t.co/PfBrLIwf51 — Reuters Top News (@Reuters) October 26, 2018

«Именно благодаря их анализу был обнаружен скрытый отпечаток пальца на одном из конвертов, в котором содержалось самодельное взрывное устройство, направленное члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс», — отметил Рэй.

Глава ФБР подтвердил, что доказательство указывает на причастность к преступлению Сизара Сэйака.

Ранее стало известно, что подозреваемый в рассылке бомб в Соединенных Штатах является поклонником Республиканской партии США. Об этом писала газета «Известия».