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Подозреваемого в рассылке бомб в США вычислили по отпечатку пальца на конверте — ФБР

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Подозреваемого в рассылке бомб в США вычислили по отпечатку пальца на конверте — ФБР

Вашингтон, 26 октября. Подозреваемого в рассылке бомб в Соединенных Штатах Америки вычислили по отпечатку пальца на конверте. Об этом сообщил глава ФБР Кристофер Рэй. Он отметил, что сотрудники проделали «великолепную работу».

«Именно благодаря их анализу был обнаружен скрытый отпечаток пальца на одном из конвертов, в котором содержалось самодельное взрывное устройство, направленное члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс», — отметил Рэй.

Глава ФБР подтвердил, что доказательство указывает на причастность к преступлению Сизара Сэйака.

Ранее стало известно, что подозреваемый в рассылке бомб в Соединенных Штатах является поклонником Республиканской партии США. Об этом писала газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
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