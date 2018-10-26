Украина потратит почти 2 млрд долларов на субсидии после повышения цен на газ

Киев, 26 октября. В проекте бюджета Украины на будущий год предусмотрено почти два миллиарда долларов на субсидии для населения, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, выразив уверенность, что этих денег хватит, чтобы поддержать малоимущие семьи.

На прошлой неделе правительство Украины приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ.

Гройсман в эфире телеканала «Интер» отметил, что теперь украинским властям необходимо «сделать все, чтобы защитить каждую украинскую семью, которая нуждается в этом от любых изменений тарифов». Для этого, по его словам, в бюджете на следующий год предусмотрены 55 млрд гривен (около 2 млрд долларов) на субсидии и на поддержку нуждающихся семей.

«Этого хватить, чтобы поддержать все семьи, которые в этом нуждаются», — заявил премьер.

Как уточнил Гройсман, в 2018 году в бюджете был заложен 51 млрд гривен (около 1,8 млрд долларов) на субсидии для населения.

Решение о повышении цен на газ было принято 19 октября. Спустя несколько дней спикер Верховной рады Андрей Парубий объяснил данное решение необходимостью продолжения сотрудничества с МВФ. Как сообщал телеканал «360», он подчеркнул, что такие меры помогут избежать экономический кризис.

Повышение тарифов вызвало волну негодования на Украине. В частности, лидер Социалистической партии Илья Кива призвал украинцев не платить за газ, объявить властям бойкот и «заставить задуматься». Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак позднее сообщил, что заявления киевских властей о том, что Украина «слезла с российской газовой иглы», являются прямым обманом, благодаря которому удается заставить население переплачивать за голубое топливо.

Как сообщал RT, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил ранее, что удорожание газа для украинских граждан привело к росту сопутствующих тарифов жилищно-коммунального хозяйства. По его подсчетам, тарифы на отопление и горячую воду для украинцев возрастут примерно на 16%.