Дни Британской культуры проходят в Москве. ФАН-ТВ

В Москве в Английском соборе Святого Андрея проходит проект «Дни Британской культуры». Мероприятие проводит фонд Бельканто. В ходе проекта пройдет 5 концертов с уникальной программой, в которую войдут различные сочетания искусных английских мастеров – это и Генри Перселл, представитель эпохи музыкального Барокко, и даже Уильям Шекспир – лучший мировой драматург. Проект проходит в рамках поддержания культурных связей двух стран – России и Великобритании.

« В центре нашего концерта будет цикл Густава Холста – британского композитора, который знаменит своей симфонической сюитой «Планеты», поэтому наша программа и называется «Музыка Вселенной, парад планет». А суть нашего исполнения заключается в том, что мы сделали аранжировку для органа, фортепиано и ударных – это необычный состав, в этом составе произведение не исполняется, по-моему, никем. Поскольку это английский собор, логично, что здесь звучит музыка Великобритании. Мы очень рады, что здесь оказались и участвуем в открытии фестиваля. Фестиваль проходит здесь, будет несколько концертов с разными программами, будет и «Рождество в Британии», будут играть и волынщики шотландские», – рассказывает Иван Царев, представитель органного дуэта «Бельканто».

Сюиту «Планеты», которую исполнили в открытии проекта «Дни Британской культуры», композитор писал два года, закончил композицию в 1916 году. По словам фонда, цель проекта напомнить зрителю, что нематериальные ценности – важный аспект общественной жизни, они должны оставаться таковыми вне зависимости от внешних факторов. На концерт в Английском соборе собрались люди, согласных с этими словами.

«Мы исполним симфоническую сюиту Густава Холста под названием «Планеты». Вот эта симфоническая сюита состоит из семи частей по названиям планет: Марс, Венера, Юпитер, Сатурн и так далее. Эта музыка очень яркая, она очень здорово подходит под тематику Вселенной: музыка планет, музыка звёзд, которая всегда привлекала людей. В этом году исполняется ровно сто лет со дня первого исполнения этой композиции, и мы решили приурочить к этому нашу работу с аранжировкой этого произведения», – рассказывает Анна Никулина, представитель органного дуэта «Бельканто».

Кстати, в сюите «Планеты» семь частей, композитор Густав Холст не стал писать про Землю, а Плутон тогда ещё не открыли. Подобные концерты в рамках проекта «Дни британской культуры в Москве» пройдут в Английском Соборе до 15 декабря. Этот собор в стиле викторианской готики является объектом культурного наследия Российской Федерации, и здесь регулярно проводятся богослужения на английском языке, а также проходят концерты классической музыки

