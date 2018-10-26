Сирия: боевики открывали огонь в провинциях Алеппо и Хама

Дамаск, 26 октября. Члены незаконных вооруженных формирований на протяжении минувших суток нарушали режим прекращения огня в провинциях Алеппо и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Так, в течение суток зафиксированы обстрелы района Халаб-Эль-Джадид города Алеппо, населенного пункта Телль-Хуайр провинции Хама», — отметил глава ЦПВС.

Савченко напомнил о призыве Центра примирения РФ прекратить огонь и присоединиться к процессу мирного урегулирования конфликта в Сирии.

Генерал-лейтенант сообщил также о том, что 15 семей из населенных пунктов в провинции Алеппо получили адресную благотворительную помощь. Речь идет о семьях, которые наиболее нуждаются в поддержке.

Накануне Василий Небензя призвал международное сообщество не навязывать Сирии сроки создания конституционной комиссии.