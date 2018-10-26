«Разрушает их сфабрикованную историю»:Железняк прокомментировал удаление слов из интервью Хуга

Москва, 26 октября. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал удаление из интервью слов представителя ОБСЕ об отсутствии следов российского присутствия на востоке Украины очередным грубым давление на СМИ и на международную организацию.

В журнале Foreign Policy вышло интервью с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом, который сообщил, что ОБСЕ не зафиксировала прямых доказательств российского присутствия в Донбассе. Однако позже это высказывание было удалено.

«Мы в очередной раз сталкиваемся с грубым давлением на СМИ и на международную организацию», — прокомментировал ситуацию Железняк, сообщает его пресс-служба.

Депутат подчеркнул, что для Украины и ее «западных спонсоров» правда о конфликте в Донбассе крайне опасна.

«Истинное положение дел в регионе, о чем предпочитают умалчивать в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве разрушают их сфабрикованную историю про участие России в военном противостоянии на Донбассе», — заключил депутат.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, заявление Хуга об отсутствии доказательств российского вмешательства в Донбассе вызвало волну гнева украинских политиков, которые не скупились на оскорбления. В частности, депутат Рады Мустафа Наем заявил, что «видит тут явные признаки шизофрении». Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко назвала заявление Хуга «ущербным и неудачным».

Как сообщал ранее RT, Александр Хуг должен уйти в отставку 31 октября. По его предположению, на посту его заменит преемник Марк Этерингтон.

Украинские власти все чаще обвиняют Москву в так называемой «агрессии», однако за все годы этих заявлений они так и не смогли представить доказательства своих слов. В Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

В интервью для ФАН Александр Хуг ранее подвел итоги своей работы в Донбассе и признался, что покидает регион с тяжелым сердцем и верой в лучшее будущее для его жителей по обе стороны линии разграничения.