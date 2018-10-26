Вальс предпринимательниц: В Михайловском замке прошел белый бал в рамках конгресса FCEM. ФАН ТВ
В октябре в Москве проходил 66-й конгресс Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей (FCEM). В рамках программы члены ассоциации добрались до Петербурга. В Михайловском замке для участников подготовили белый бал с участием симфонического оркестра.
С 22 по 24 октября в Москве проходил 66-й конгресс Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей (FCEM). Теперь же в рамках программы члены ассоциации добрались и до Санкт-Петербурга. Здесь, в Михайловском замке, для них подготовили и организовали белый бал с участием симфонического оркестра.
Гости, и в большей степени гостьи, из разных стран смогли поучаствовать в историческом моменте – проведении бала в Георгиевском зале.
«На самом деле, впервые в Михайловском замке будет открыт сегодня Георгиевский зал. На настоящем паркете, на котором не танцевали больше 150 лет первый бал. Михайловский замок вообще впервые разрешил у себя в стенах провести это мероприятие», – рассказал об историчности момента Дмитрий Зверев, ведущий бала.