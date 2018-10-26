Берлин, 26 октября. Германия из-за жаркого лета распечатает стратегический резерв нефти с целью обеспечения федеральных земель нефтепродуктами. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что засушливая погода привела снижению уровня воды в Рейне и других реках. Как следствие, танкеры и нефтеналивные суда вынуждены уменьшать уровень загруженности топливом. Некоторые вовсе лишились возможности прохода по рекам.

В связи с этим правительство ФРГ приняло решение раскрыть стратегический запас нефти. По подсчетам специалистов, этого объема хватит на три месяца. В министерстве экономики Германии отметили, что речь идет лишь о нескольких землях, поэтому говорить кризисе в национальных масштабах не приходится.

Накануне эксперт прокомментировал развитие немецко-российских отношений на фоне санкций. Об этом писала газета «Известия».