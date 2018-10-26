Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Суд в Вашингтоне назвал дату новых слушаний по делу Бутиной

35
0 Оставить комментарий

Суд в Вашингтоне назвал дату новых слушаний по делу Бутиной

Вашингтон, 26 октября. Очередные слушания по делу гражданки РФ Марии Бутиной состоятся в федеральном окружном суде Вашингтона 6 декабря, говорится в материалах суда.

Судья Тани Чаткэн постановила сторонам «явиться на статусные слушания 6 декабря 2018 года в 11 утра» (19.00 по московскому времени).

В документах также сообщается, что назначенные на 10 сентября слушания переносятся на 13 ноября. Причины переноса заседания не уточняются.

Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля по обвинению в шпионаже. Как сообщал RT, в сентябре вашингтонский суд отказался изменить Бутиной меру пресечения и перевести ее под домашний арест до начала процесса.

Суд в Вашингтоне назвал дату новых слушаний по делу Бутиной

В начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом заключение россиянки и потребовала от властей США прекратить издевательства над ней. Как сообщает телеканал «360», Захарова назвала Бутину политической заключенной.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое