Суд в Вашингтоне назвал дату новых слушаний по делу Бутиной

Вашингтон, 26 октября. Очередные слушания по делу гражданки РФ Марии Бутиной состоятся в федеральном окружном суде Вашингтона 6 декабря, говорится в материалах суда.

Судья Тани Чаткэн постановила сторонам «явиться на статусные слушания 6 декабря 2018 года в 11 утра» (19.00 по московскому времени).

В документах также сообщается, что назначенные на 10 сентября слушания переносятся на 13 ноября. Причины переноса заседания не уточняются.

Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля по обвинению в шпионаже. Как сообщал RT, в сентябре вашингтонский суд отказался изменить Бутиной меру пресечения и перевести ее под домашний арест до начала процесса.

В начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произволом заключение россиянки и потребовала от властей США прекратить издевательства над ней. Как сообщает телеканал «360», Захарова назвала Бутину политической заключенной.