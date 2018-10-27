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Новые санкции против России не приведут к существенному ослаблению курса рубля — Силуанов

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Новые санкции против России не приведут к существенному ослаблению курса рубля — Силуанов

Москва, 26 октября. Новые санкции против России не приведут к существенному ослаблению курса рубля относительно основных мировых валют. Такое заявление сделал глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что слухи о резком изменении курса национальной валюты не отвечают действительности. Силуанов заверил, что экономика страны готова к новым ограничительным мерам. Глава финансового ведомства добавил, что изменения возможны, но колебание будет умеренным.

«Они, в конце концов, будут прогнозируемы и не будут столь существенны, что нам придется каждый день, как это было раньше, смотреть на курсы обменников  — что происходит с курсом рубля»,  — заключил министр.

Накануне в министерстве финансов РФ озвучили долгосрочный прогноз по курсу рубля. Об этом сообщала газета «Известия».

Автор: Сергей Свазовский
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