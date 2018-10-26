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Правительство РФ разрешило признавать пьяными водителей, сбежавших с места ДТП

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Правительство РФ разрешило признавать пьяными водителей, сбежавших с места ДТП

Москва, 26 октября. Кабинет министров России одобрил законопроекты, которые разрешают признавать пьяными водителей, сбежавших с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно законопроектам, суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя не только на основании медицинского освидетельствования, но и «по совокупности иных доказательств».

Кроме того, законопроекты предполагают введение повышенной уголовной ответственности для водителей, которые скрылись с места дорожно-транспортного происшествия.                                                                

Автор: Артем Никулин
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