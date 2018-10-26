 Цыганская баллада: самострой под Тулой исчез, претензии остались

Тема цыганских поселений вновь вышла в топ федеральных СМИ спустя два года после «бунта» в поселке под Тулой, где местные жители не давали газовикам починить участок на магистрали. Напомним, тогда камнем преткновения стали незаконно построенные дома и врезка в газопровод.

На этот раз тему самостроя подняла глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям с участием президента РФ Владимира Путина, которое состоялось в Ханты-Мансийске 26 октября, подняла тему продолжающегося, она заявил о сносе цыганских домов по всей России, в том числе в Туле. Она пожаловалась главе государства на региональные власти, которые якобы притесняют цыган и сносят их дома, не предлагая жильцам никакой альтернативы.

Глава цыганской автономии оказалась права, но лишь если рассматривать только одну сторону медали.

Как и все

Тульское руководство действительно обязало диаспоры снести около 100 незаконно возведенных построек в поселке Плеханово, однако все это происходило в апреле 2016 года. С того времени в Плеханово и других поселках были построены десятки домов, причем совершенно легально.

Надо сказать, что власти комплексно подошли к решению проблемы. Запустив работу по легализации стихийных цыганских поселений, они параллельно объясняли местным жителям, как получить индивидуальный участок под индивидуальное жилое строительство.

Особое внимание уделялось многодетным семьям. Для них были зарезервированы отдельные участки в поселках Судаково и в районе Косая Гора, которые формально считаются городской чертой Тулы.

Строительство новых жилищ проходило довольно быстрыми темпами. Делалось это за счет бюджетных и внебюджетных средств, которые нашел лично губернатор. Так, к примеру, уже в 2017 году под Тулой было построено около 20 домовладений, а к 1 января 2018 года — еще 36. На сегодняшний день в окрестных землях насчитается около 63 домовладений, которые имеют все необходимые документы и подключены к инженерным коммуникациям.

В настоящее время цыгане в Плеханово и Судаково живут обычной жизнью, которая мало чем отличается от жизни в любом другом российском населенном пункте. Они, как и все, пользуются социальными услугами: посещают больницы, устраивают детей в школы.

«Лом сдаем, движки чиним»

Правда, при всем этом остаются некоторые проблемы, связанные с интеграцией цыган в общество. Многие из них нигде официально не работают. Основной источник дохода — это сбор металлолома и ремонт автомобилей. Когда их спрашивают, неизменно отвечают: «На себя работаем, лом сдаем, движки чиним».

Кроме того, по-прежнему наблюдаются попытки незаконного подключения к газоснабжению и энергосетям.

Так, например, можно заметить, что возле домов цыган никогда нет запаса дров. Это объясняется тем, что они отапливают свои дома за счет электрообогревателей.

В любом другом случае подобный способ обогрева выглядел бы по меньшей мере странно. Отапливать дома за счет электроэнергии — довольно дорогое удовольствие. Но рентабельность всего этого предприятия переворачивается с ног на голову благодаря хитрой схеме подключения к энергоснабжению.

Дело в том, что в некоторых поселениях к сетям подключен один дом с одним счетчиком, от которого в уже запитаны все остальные домовладения. Предъявить энергетики ничего не могут, поскольку эти дома юридически не существуют — на них попросту не зарегистрировано право собственности. Узаконенные объекты на кадастровой карте отсутствуют.

Несмотря на это, легализация цыганского самостроя в Тульской области проходит спокойно и бесконфликтно, но на основе закона. Вопреки заявлениям Надежды Деметр, местные власти не пытались как-то ущемить права тульских цыган. Речь идет о том, чтобы перевести их поселение в законную плоскость и восстановить общественный порядок. На это были выделены средства, причем не малые.

Кроме того, как отметил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям заявил, цыгане зачастую вовлекаются в криминальную деятельность.