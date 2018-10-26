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Цыганская баллада: самострой под Тулой исчез, претензии остались

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 Цыганская баллада: самострой под Тулой исчез, претензии остались

Тема цыганских поселений вновь вышла в топ федеральных СМИ спустя два года после «бунта» в поселке под Тулой, где местные жители не давали газовикам починить участок на магистрали. Напомним, тогда камнем преткновения стали незаконно построенные дома и врезка в газопровод.

На этот раз тему самостроя подняла  глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям с участием президента РФ Владимира Путина, которое состоялось в Ханты-Мансийске 26 октября, подняла тему продолжающегося, она заявил о сносе цыганских домов по всей России, в том числе в Туле. Она пожаловалась главе государства на региональные власти, которые якобы притесняют цыган и сносят их дома, не предлагая жильцам никакой альтернативы.

Глава цыганской автономии оказалась права, но лишь если рассматривать только одну сторону медали.

Как и все

Цыганская баллада: самострой под Тулой исчез, претензии остались

Тульское руководство действительно обязало диаспоры снести около 100 незаконно возведенных построек в поселке Плеханово, однако все это происходило в апреле 2016 года. С того времени в Плеханово и других поселках были построены десятки домов, причем совершенно легально.

Надо сказать, что власти комплексно подошли к решению проблемы. Запустив работу по легализации стихийных цыганских поселений, они параллельно объясняли местным жителям, как получить индивидуальный участок под индивидуальное жилое строительство.

Цыганская баллада: самострой под Тулой исчез, претензии остались

Особое внимание уделялось многодетным семьям. Для них были зарезервированы отдельные участки в поселках Судаково и в районе Косая Гора, которые формально считаются городской чертой Тулы.

Строительство новых жилищ проходило довольно быстрыми темпами. Делалось это за счет бюджетных и внебюджетных средств, которые нашел лично губернатор. Так, к примеру, уже в  2017 году под Тулой было построено около 20 домовладений, а к 1 января 2018 года — еще 36. На сегодняшний день в окрестных землях насчитается около 63 домовладений, которые имеют все необходимые документы и подключены к инженерным коммуникациям.

В настоящее время цыгане в Плеханово и Судаково живут обычной жизнью, которая мало чем отличается от жизни в любом другом российском населенном пункте. Они, как и все, пользуются социальными услугами: посещают больницы, устраивают детей в школы.

«Лом сдаем, движки чиним»

Цыганская баллада: самострой под Тулой исчез, претензии остались

Правда, при всем этом остаются некоторые проблемы, связанные с интеграцией цыган в общество. Многие из них нигде официально не работают. Основной источник дохода — это сбор металлолома и ремонт автомобилей. Когда их спрашивают, неизменно отвечают: «На себя работаем, лом сдаем, движки чиним».

Кроме того, по-прежнему наблюдаются попытки незаконного подключения к газоснабжению и энергосетям.

Так, например, можно заметить, что возле домов цыган никогда нет запаса дров. Это объясняется тем, что они отапливают свои дома за счет электрообогревателей.

В любом другом случае подобный способ обогрева выглядел бы по меньшей мере странно. Отапливать дома за счет электроэнергии — довольно дорогое удовольствие. Но рентабельность всего этого предприятия переворачивается с ног на голову благодаря хитрой схеме подключения к энергоснабжению.

Дело в том, что в некоторых поселениях к сетям подключен один дом с одним счетчиком, от которого в уже запитаны все остальные домовладения. Предъявить энергетики ничего не могут, поскольку эти дома юридически не существуют — на них попросту не зарегистрировано право собственности. Узаконенные объекты на кадастровой карте отсутствуют.

Несмотря на это, легализация цыганского самостроя в Тульской области проходит спокойно и бесконфликтно, но на основе закона. Вопреки заявлениям Надежды Деметр, местные власти не пытались как-то ущемить права тульских цыган. Речь идет о том, чтобы перевести их поселение в законную плоскость и восстановить общественный порядок. На это были выделены средства, причем не малые.

Кроме того, как отметил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям заявил, цыгане зачастую вовлекаются в криминальную деятельность.

«Мы с вами это хорошо знаем, здесь чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков, и люди просто не хотят рядом проживать, вот в чем проблема…» — подчеркнул российский лидер.

Автор: Алексей Громов
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