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Экономика

Банк России увеличил прогнозы по ценам на нефть марки Urals

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Банк России увеличил прогнозы по ценам на нефть марки Urals

Москва, 26 октября. Совет директоров Банка России утвердил Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Банк России увеличил базовый прогноз цен на нефть марки Uarals в 2018 году с 70 до 72 долларов за баррель, а в 2019-2021 годах до 75 долларов за баррель. Кроме того, в документе отмечается, что Центральный банк повысил прогноз роста кредитования экономики РФ в 2018 году до 13%. При этом прогноз роста кредитования экономики РФ на 2019-2021 годы остался неизменным.                        

Автор: Артем Никулин
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