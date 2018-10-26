Банк России увеличил прогнозы по ценам на нефть марки Urals

Москва, 26 октября. Совет директоров Банка России утвердил Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Банк России увеличил базовый прогноз цен на нефть марки Uarals в 2018 году с 70 до 72 долларов за баррель, а в 2019-2021 годах до 75 долларов за баррель. Кроме того, в документе отмечается, что Центральный банк повысил прогноз роста кредитования экономики РФ в 2018 году до 13%. При этом прогноз роста кредитования экономики РФ на 2019-2021 годы остался неизменным.