Сердце России под прицелом: Болтон назвал китайские ракеты угрозой для РФ

Тбилиси, 26 октября. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон надеется провести с Москвой переговоры о китайской угрозе.

Как отметил советник главы США в ходе визита в Тбилиси, китайские ракеты представляют угрозу для Москвы, так как «сердце России» находится в зоне их поражения.

Кроме того, Болтон назвал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) «реликтом холодной войны».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД. По итогам встречи с Болтоном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о выходе США из ДРСМД было принято задолго до официального объявления.