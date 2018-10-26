Посольство РФ не получало доказательств от британских властей о хакерских атаках

Лондон, 26 октября. Посольство России в Великобритании не получало материалы от официальных британских властей с доказательствами «причастности России» к хакерским атакам. Об этом говорится в заявлении дипведомства.

«Каких-либо официальных свидетельств со стороны Великобритании ни по одной из подобных публикаций посольством получено не было», — сказано в сообщении посольства РФ в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что это лишний раз доказывает голословность обвинений. В пример приводится обвинение России в причастности к атаке на британский телеканал Islam Channel в 2015 году. Представители российского посольства посетили канал и пригласили главного редактора на пресс-конференцию посла.

В посольстве отметили, что тему с Islam Channel затронули только сейчас в рамках развернутой в британских СМИ информационной кампании против России. Кроме того, в СМИ активно обсуждается операция по взлому крупнейшего бельгийского оператора связи Belgacom, в которой якобы замешана Россия. Однако в Лондоне эту историю «стараются замести под ковер», отметили в посольстве.

В сообщении отмечается, что Лондон уклоняется от ответов на конкретные вопросы российского внешнеполитического ведомства, ссылаясь на вопросы национальной безопасности.

В Кремле неоднократно отрицали обвинения Лондона в адрес России. Несмотря на отсутствие любых доказательств и официальных обвинений со стороны представителей власти, в СМИ ведется активная антироссийская пропаганда.