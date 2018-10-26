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«Тоже хорошее место»: Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором Югры

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«Тоже хорошее место»: Путин пошутил над севшей в его кресло губернатором Югры

Ханты-Мансийск, 26 октября. Президент России Владимир Путин с юмором отнесся к неловкой ситуации на встрече с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. Комарова по ошибке села в кресло, предназначенное для главы государства.

Лидер России улыбнулся и передвинул приготовленный для него листок с ручкой на другую половину стола. При этом глава государства попросил Комарову не пересаживаться.

«Ничего страшного. Тоже хорошее место», — добавил Путин.

Путин также посетил в Ханты-Мансийске Музее природы и человека и провел заседание Совета по межнациональным отношениям.

Автор: Софья Куликова
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