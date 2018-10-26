Россия и КНДР – 70 лет дружбы и сотрудничества. ФАН-ТВ

Российско-корейская молодежная встреча приурочена к 70-летнему юбилею дружбы и сотрудничества между странами. Россия и КНДР ведут активное взаимодействие в сферах культуры и образования, а также в политике и области молодежной политики.

Первым признало КНДР Советское правительство в октябре 1948. Теперь уже Россия с взаимным визитом встречает делегации для установления не только дипломатических, но и дружеских отношений. Российско-корейская молодежная встреча приурочена к 70-летнему юбилею дружбы и сотрудничества между странами.

«Товарищ Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию уже три раза, встретился с товарищем Путиным и Медведевым, они укрепляют и развивают корейско-российские отношения. Непрерывное укрепление развития отношений и сотрудничества между Кореей и Россией имеет больше значение в обеспечении мира и безопасности, совместного процветания северо-восточной Азии и всего мира», – сказал Чен Ен Вон, секретарь по молодежным делам ЦК Кимирсенско-Кимченирского союза молодежи.

Визит в Россию делегации Кимирсенско-Кимченирского союза молодежи КНДР предполагает знакомство с молодежной политикой, обмен опытом, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества, а также посещение культурных мероприятий и праздников. Два дня делегация пробудет в Москве, а после отправится во Владивосток.