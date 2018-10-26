Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Россия и КНДР – 70 лет дружбы и сотрудничества. ФАН-ТВ

237
0 Оставить комментарий

Российско-корейская молодежная встреча приурочена к 70-летнему юбилею дружбы и сотрудничества между странами. Россия и КНДР ведут активное взаимодействие в сферах культуры и образования, а также в политике и области молодежной политики. 

Первым признало КНДР Советское правительство в октябре 1948. Теперь уже Россия с взаимным визитом встречает делегации для установления не только дипломатических, но и дружеских отношений. Российско-корейская молодежная встреча приурочена к 70-летнему юбилею дружбы и сотрудничества между странами.

«Товарищ Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию уже три раза, встретился с товарищем Путиным и Медведевым, они укрепляют и развивают корейско-российские отношения. Непрерывное укрепление развития отношений и сотрудничества между Кореей и Россией имеет больше значение в обеспечении мира и безопасности, совместного процветания северо-восточной Азии и всего мира», – сказал Чен Ен Вон, секретарь по молодежным делам ЦК Кимирсенско-Кимченирского союза молодежи.

Визит в Россию делегации Кимирсенско-Кимченирского союза молодежи КНДР предполагает знакомство с молодежной политикой, обмен опытом, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества, а также посещение культурных мероприятий и праздников. Два дня делегация пробудет в Москве, а после отправится во Владивосток.Россия и КНДР – 70 лет дружбы и сотрудничества. ФАН-ТВ

Автор: Дарья Шмелева; Станислав Черушев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое