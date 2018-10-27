Сирия итоги за сутки на 27 октября 06.00: удары ВВС коалиции убили семь мирных жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Ракке погибло трое детей

Сирия, 27 октября. Под огнем ВВС международной коалиции погибло семь мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Ракке трое детей убито при детонации СВУ, под огнем «Тахрир аш-Шам» пострадало 10 гражданских в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины и боеприпасы боевиков в Дамаске и Алеппо, вели обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо, атаковала позиции САА в Хаме.

Курды: продолжают арестовывать мирных жителей Ракки, потеряли 15 боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В населенном пункте Хараста велись работы по уничтожению боеприпасов, оставленных радикальными исламистами, передавал Telegram-канал (@Syria_2_4). Кроме того, сирийская армия зачищала поселение от мин, заложенных боевиками.

Также бойцы правительственных войск САР демонтировали укрепрайоны на восточных окраинах сирийской столицы. Об этом писал Twitter-канал (@smmsyria).

В Дамаск прибыл первый за несколько лет автобус из Саудовской Аравии, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Bosni94). Восстановление транспортного сообщения с Эр-Риядом стало возможным благодаря открытию пограничного перехода Насиб между Сирией и Иорданией.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» не прекращали обстрел административного центра провинции Алеппо, сообщалось утром в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Под огнем джихадистов пострадали 10 мирных жителей города.

Сирийская арабская армия (САА) вела ответный огонь по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры»1, писало информагентство SANA. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) атаковала опорные пункты незаконных вооруженных формирований в районе поселения Анадан. Также перестрелки между САА и боевиками отмечались в западной части провинции. Об этом писал Twitter-канал (@syria24media).

Позже неизвестные ликвидировали одного из командиров «Тахрир аш-Шам», сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Ahmdliss).

Telegram-канал (@Syria_2_4) передавал, что инженерные бригады правительственных сил Сирии продолжают проводить работы по уничтожению мин и боеприпасов боевиков в районе Ар-Расума.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор передавал в Telegram (@nors2017), что в регионе продолжается песчаная буря. Тяжелые погодные условия используют террористы «Исламского государства», проводя атаки на позиции Демократических сил Сирии (SDF).

Военный Twitter-канал (@RisboLensky) писал, что перестрелки между курдскими военизированными отрядами и боевиками ИГ1 отмечались в населенном пункте Ас-Суса. Накануне представители «демократических сил» заявляли о полном освобождении этого поселения от ИГИЛ1. Один из источников, однако, передавал в Twitter (@RisboLensky), что под контролем террористов все еще находится значительная часть города.

Источник сообщал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@saleemalsaied), что радикальные исламисты убили 15 боевиков «демократических сил» во время атаки на их позиции в районе нефтяного поля Ат-Танак.

Twitter-канал (@smmsyria) писал, что ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в городе Хаджин на северо-востоке региона. По сведениям автора публикации, в результате атаки сил возглавляемого США западного альянса было убито семь мирных жителей поселения.

Одновременно с этим радикалам ИГ удалось взять в плен четырех боевиков SDF недалеко от Хаджина. Об этом в конце дня сообщал Twitter-канал (@RisboLensky).

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что в населенном пункте Абу Хардуб детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Информации о пострадавших нет.

Провинция Идлиб

Источник передавал в Telegram (@hasansofan), что несколько группировок, входящих в коалицию «Национальный фронт освобождения», приступили к формированию в юго-западной части провинции Идлиб нового военного совета. По сведениям автора публикации, силы объединяют формирования «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ахрар», «Файлак аш-Шам» и «Сукур аш-Шам».

В регионе продолжаются сильные дожди. Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@saleemalsaied), что шесть мирных жителей провинции были сбиты селевым потоком и погибли недалеко от турецкой границы.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) продолжали арестовывать мирных жителей провинции Ракка. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Mohamadothman1o), что боевики курдских отрядов захватили десятки гражданских в нескольких поселениях к западу от административного центра региона.

В населенном пункте Сулук детонировало самодельное взрывное устройство, писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@smmsyria). По сведениям автора публикации, в результате инцидента погибло трое детей.

Военный Twitter-канал (@NRVR11) сообщал, что на территории административного центра провинции Ракка уничтожено 90% из общего числа мечетей. В это же время Демократические силы Сирии (SDF), под контролем которых находится данная территория, отказываются реконструировать сооружения. Мирные жители города самостоятельно проводят работы по восстановлению зданий и инфраструктуры. При этом гражданские находятся в постоянной опасности из-за мин, заложенных в поселении террористами «Исламского государства». Напомним, члены SDF заявили о начале проведения зачистки Ракки от самодельных взрывных устройств больше года назад, однако город остается одним из самых опасных мест в Сирии.

Провинция Хама

На севере провинции Хама снова были зафиксированы столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». По сведениям Telegram-канала (@nors2017), после очередной провокационной атаки джихадистов правительственные войска САР открыли огонь по позициям противника в окрестностях населенных пунктов Мурек, Атшана и Ат-Тамания.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Facebook (@HalepBugunTV.Turk), что из-за сильных и продолжительных дождей в административном центре провинции были повреждены линии электропередач.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили проводить массовые аресты мирных жителей провинции Хасака для дальнейшего зачисления задержанных в ряды курдского ополчения. По сведениям правозащитной организации, члены SDF захватили несколько гражданских в городе Аш-Шаддади.

Местный Twitter-канал (@syrianpc) сообщал, что несколько населенных пунктов региона затоплены из-за сильных дождей.

Ирак

К северо-востоку от города Баакуба прогремел взрыв, передавало информационное агентство Iraqi News. Сообщалось, что при детонации самодельного взрывного устройства ранения получил местный житель.

Еще одна мина разорвалась в Багдаде, писало Iraqi News. В результате происшествия пострадал гражданский.

Силы безопасности арестовали шесть террористов «Исламского государства» в провинции Анбар, сообщало информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)