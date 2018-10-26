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Толпа забила до смерти водителя, протаранившего толпу паломников в Мексике

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Толпа забила до смерти водителя, протаранившего толпу паломников в Мексике

Мехико, 26 октября. Автомобиль, двигавшийся с превышением скоростного режима, сбил группу паломников в мексиканском штате Мехико. Водителя машины толпа избила до смерти на месте происшествия.

В  муниципалитете Чалько в результате наезда автомобиля на группу паломников, которые направлялась в местную церковь, пострадали 32 человека, из них 14 — дети. После аварии паломники вытащили водителя из автомобиля и избили его. От полученных травм водитель скончался на месте, сообщает издание Excelsior.

Также в муниципалитете Тлальманалько автомобиль патрульной службы въехал в толпу, в инцидента пострадали шесть человек.

Автор: Софья Куликова
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