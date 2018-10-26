«Путин не блефует»: британские СМИ оценили последствия выхода США из ДРСМД

Лондон, 26 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может «очень быстро и эффективно» ответить на возможные действия США, в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заявление Владимира Путина вызвало бурную реакцию в мировых СМИ. Британская газета The Sun также обратила внимание на высказывание российского лидера.

24 октября президент России провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ходе итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что российская сторона готова дать зеркальный ответ США, если Вашингтон примет решение о выходе из ДРСМД.

«Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого договора, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», — сказал Путин по итогам российско-итальянских переговоров.

Журналисты Британской газеты The Sun решили выяснить, каким именно будет ответ российской стороны, в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Чтобы разобраться в этом вопросе британские журналисты связались с экс-главой международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенантом Евгением Бужинским.

Бужинский пояснил, что заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД разрушают систему контроля над ядерным вооружением, поэтому дальнейшие события и судьба международной безопасности будут зависеть от шагов, которые намерены предпринимать США.

«Если американцы попытаются развернуть ядерные ракетные комплексы средней дальности где-нибудь в Польше, то это спровоцирует ситуацию, аналогичную «Карибскому кризису», — сказал Бужинский.

Эксперт добавил, что попытка США развернуть ядерные ракеты на других военных базах в Европе также может вызвать кризисную ситуацию, так как Россия будет вынуждена уничтожить это вооружение.

«Я думаю, что у России не будет другого выхода, кроме как уничтожить эти ракеты», — добавил Бужинский.

Эксперт подчеркнул, что заявление Владимира Путина о возможном зеркальном ответе на действия США не является угрозой. Бужинский также выразил уверенность, что Путин «не блефует», так как настроен очень решительно и серьезно.