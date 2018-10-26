Сирия новости 26 октября 22.30: ИГ взяло в плен четырех боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 26 октября. ИГ1 взяло в плен четырех боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо неизвестные ликвидировали командира «Тахрир аш-Шам», радикалы атаковали позиции САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: взяло в плен четырех боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Алеппо, атаковала позиции САА в Хаме.

Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо неизвестные боевики ликвидировали одного из командиров подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Ahmdliss).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что в окрестностях населенного пункта Кафр Хамра зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами.

В административном центре региона продолжаются работы по восстановлению зданий и инфраструктуры. Местный Twitter-канал (@Syrianews_daily), что в работе вернулось около 400 ремесленных мастерских.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Ас-Суса на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Ранее представители курдских военизированных отрядов заявляли, что город полностью освобожден от радикальных исламистов. Военный источник передает в Twitter (@RisboLensky), что под контролем ИГИЛ1 все еще находится значительная часть поселения.

Также Twitter-канал (@RisboLensky) сообщает, что джихадисты взяли в плен четырех боевиков SDF недалеко от Хаджина.

Провинция Ракка

Гражданский совет города Ракка, большую часть которого составляют члены курдских военизированных отрядов, призывают мирных жителей города принять участие в праздновании годовщины освобождения населенного пункта от «Исламского государства». Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QSD_Jabha).

Напомним, из-за бездействия членов Демократических сил Сирии (SDF) население вынуждено самостоятельно восстанавливать город. Кроме того, на территории поселения все еще остается большое количество мин, заложенных радикалами ИГИЛ, что делает работы по реконструкции опасными для жизни.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный Telegram-канал (@Syria_2_4) пишет, что террористы «Джебхат ан-Нусры» атаковали расположения правительственных войск в этой части региона. В свою очередь, по данным автора публикации, армия Башара Асада ответила джихадистам артиллерийскими обстрелами их укрепрайонов в окрестностях населенных пунктов Мурек, Атшана, Ат-Татамия и Аль-Латамина.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)