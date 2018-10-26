«Нарвались и получили»: эксперт оценил итоги атаки на базу РФ «Хмеймим» в Сирии

Москва, 26 октября. Благодаря атаке на базу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии Россия не только продемонстрировала возможности защиты от воздушных атак, но и выяснила тактические аспекты. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Во время атаки на базу «Хмеймим» в январе 2018 года российские военные сбили семь беспилотных летательных аппаратов, шесть – были взяты под управление средствами РЭБ. Атака на базу позволила российским военным получить важную техническую информацию.

Баранец отмечает в интервью «Звезде», что целью атаки был не столько сам удар, а сколько возможность оценить, на что способны российские РЭБ, и выявить слабые места. Однако стратегия не удалась, так как российским военным удалось быстро закрыть «дыры в обороне».

«Американцы нарвались, американцы получили», — подытожил эксперт.

ВКС РФ ясно дали понять, что способны отражать множественные удары подвижных целей малой размерности. Атака на «Хмеймим» лишний раз доказала, что воздушный купол России из ПВО и РЭБ надежно защищен.

Напомним, Минобороны РФ заявило, что управление беспилотниками в Сирии при атаках на российскую базу велось с самолета-разведчика США Боинг P-8 «Посейдон». Пентагон отрицает причастность к атаке на российскую базу, однако в Москве отметили, что использованные технологии говорят о серьезном техническом обеспечении противника.

Международная коалиция во главе с США действует в Сирии незаконно, без соглашения официального Дамаска. США поддерживают боевиков в САР, тем самым препятствуя урегулированию сирийского конфликта.