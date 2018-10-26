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Сирия: Лавров обсудил с главой СКП ситуацию в САР

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Сирия: Лавров обсудил с главой СКП ситуацию в САР

Москва, 26 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср Аль-Харири. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также урегулирование кризиса в САР. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе переговоров Лавров и Аль-Харири обсудили текущую ситуацию в Сирии, а также вопросы активизации политического урегулирования сирийского кризиса.

Глава МИД РФ подтвердил приверженность Москвы суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии, отметив, что Россия нацелена на межсирийский диалог с учетом резолюции 2254 СБ ООН, а также с учетом результатов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Автор: Артем Никулин
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