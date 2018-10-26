Больше, чем школа: в Петербурге встретились участники «Российского движения школьников». ФАН-ТВ

Такая встреча в Петербурге проходит уже во второй раз. Участники подвели итоги прошедшего учебного года, а также представили новые социальные проекты. Вся работа построена по единой системе проектной деятельности. Особое внимание здесь уделяют гражданской активности, информационно-медийным и военно-патриотическим направлениям, а также личностному развитию. В мероприятии принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, он поздравил школьников с началом каникул и пожелал найти себя в будущей профессии.

«Возможно, кто-то будет учителем, водителем или просто обыкновенным хорошим строителем, монтажником, высотником, как я начинал свою карьеру. Важно другое – ответственно относиться к своей стране, к нашему городу, и быть классными профессионалами», – сказал Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Александр Беглов отметил, что в Петербурге необходимо создать единую систему навигации, которая помогла бы школьникам выбрать будущую профессию. Навигатор, в котором будут показаны все учебные заведения Петербурга, не только ВУЗы, но лицеи и колледжи. Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга пообещал, что 15 ноября навигатор будет готов.

По признанию самих школьников и преподавателей РДШ помогает ребятам развивать свои способность и раскрывать скрытые потенциалы.

«РДШ объединяет детей, подростков, взрослых, родителей, учителей вокруг одного общего дела, вокруг социальных инициатив, для того чтобы ребята проявляли себя, свои способности, учились чему-то новому и могли реализовать себя в будущем», – говорит Наталья Колодкина, координатор РДШ в школе №543.

«Для меня быть частью РДШ – значит быть чем-то большим, чем обычный школьник, заниматься какими-то интересными для меня мероприятиями. Участвовать в конкурсах, слетах и так далее», – поделилась Надежда Копылова, ученица школы №87.

В настоящий момент к движению подключились уже 296 петербургских школ, еще 170 участвуют в отдельных программах и конкурсах РДШ. В Северной столице движение школьников развивается уже третий год.