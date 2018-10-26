Адвокат назвал условия, при которых Ассанж готов сдаться британским властям

Кито, 26 октября. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о готовности сдаться властям Великобритании при условии, что Лондон даст ему письменные гарантии отказа от экстрадиции. Об этом в пятницу заявил адвокат Ассанжа в Эквадоре Карлос Поведа.

«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами, где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны. Если это условие будет выполнено, то Ассанж предстанет перед британским правосудием», — отметил он.

Ранее генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо предложил Ассанжу два варианта. В первом случае журналист сдаться британцам под гарантии невыдачи другим странам, которые эквадорское посольство получило от Лондона.

Во втором случае Ассанж может продолжать свое добровольное заключение в посольстве Эквадора, но при этом он должен соблюдать определенные правила». Как сообщает РИА Новости, сам основатель WikiLeaks якобы отклонил оба варианта.

Напомним, что Ассанж прячется в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Журналист опасается уголовного преследования со стороны шведских властей по обвинению в сексуальных домогательствах.