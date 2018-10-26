«Что смешного? Мир в опасности»: МИД РФ назвал трусостью отказ рассмотреть проект резолюции РФ по ДРСМД

Москва, 26 октября. Россия выражает глубокое сожаление из-за отказа первого комитета Генассамблеи ООН внести на рассмотрение проект резолюции РФ по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов.

В ходе выступления в комитете Белоусов заявил, что Россия не имела никакой другой цели, кроме как предотвратить самый негативный сценарий развития событий. Представитель МИД РФ добавил, что Россия продолжит обращаться в Генассамблею ООН и в Совбез, однако это не снимает ответственности с тех, кто «проявил трусость и не поддержал решение РФ».

Как сообщает ТАСС, после выступления Белоусова в зале раздались смешки и перешептывания зарубежных делегаций.

«Они смеются! Что здесь смешного? Мир в опасности!» – воскликнул представитель МИД РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. В Москве призвали Вашингтон отказаться от опрометчивого шага. Однако Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с помощником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном поделился мнением, что решение о выходе США было принято задолго до объявления.

Президент России Владимир Путин во время встречи с Болтоном подчеркнул, что власти США продолжают предпринимать недружественные шаги в отношении РФ. Москва фактически не отвечает на провокации Вашингтона, однако США все продолжают нагнетать ситуацию на международной арене. Путин предложил продолжить контакты с Трампом на международной встрече в Париже.