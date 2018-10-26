Раскрыта личность подозреваемого в рассылке бомб противникам Трампа

Нью-Йорк, 26 октября. Стала известна личность подозреваемого в рассылке посылок с бомбами критикам президента США Дональда Трампа. Им оказался неоднократно судимый 56-летний республиканец из Флориды — Цезарь Сайок (Cesar Sayoc).

Мужчина был задержан на парковке возле магазина в городе Плантейшн (Флорида). Как заявляют федеральные власти, на протяжении последних нескольких лет полиция неоднократно задерживала Сайока, в том числе, за угрозу взорвать бомбу.

Как сообщил репортер CNN в Twitter, власти изъяли белый фургон Сайока. Машина была вся обклеена стикерами с изображением Дональда Трампа и вице-президента США Майка Пенса, а также имела надпись «CNN — отстой».

Согласно предварительным данным, Сайок является агентом по бронированию и владельцем компании International Gold Productions, где происходят живые выступления. В настоящее время мужчина живет со своей матерью в Авентуре (Флорида), пишет Reuters.

Напомним, что ранее неизвестные разослал 12 посылок с бомбами внутри на имя самых известных критиков Трампа. В их числе оказался бывший президент США Барак Обама, бывший президент Билл Клинтон, его супруга — Хиллари Клинтон, а также актер Роберт Де Ниро. Все посылки были перехвачены до поступления к адресатам.