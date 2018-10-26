Хуг обсудил с Пушилиным взаимодействие ОБСЕ и ДНР в Донбассе

Донецк, 26 октября. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг провел встречу с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой обсуждался вопрос продвижения украинских военных на линии фронта в Донбассе. Об этом Хуг рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Сегодня я встречался с господином Пушилиным, и мы обсуждали такие же вопросы, как и с господином Пасечником – свобода передвижения СММ ОБСЕ, безопасность наших сотрудников, а также общая гуманитарная ситуация в регионе», — отметил замглавы ОБСЕ.

Хуг напомнил, что срок его полномочий истекает 31 октября, после чего на должность заместителя главы ОБСЕ будет назначен новый сотрудник, однако диалог с главами Донецкой и Луганской народных республик будет продолжен.

«СММ ОБСЕ готова оказать любую посильную помощь, в том числе, вооруженным формированиям, чтобы они выполнили то, о чем договорились между собой. Мы ведем диалог с вооруженными формированиями по обе стороны линии разграничения», — подчеркнул Хуг.

Он также добавил, что в отчетах миссии ОБСЕ фиксируется продвижение сторон в серых зонах Донбасса, а также взятие под их контроль некоторых населенных пунктов на линии соприкосновения в Донбассе, однако в результате этих действий страдает мирное население.

«В тех местах, где стороны продвигаются ближе, мы видим один и тот же результат. Растет градус напряженности, повышается интенсивность боевых действий, и неизменным остается негативное воздействие на гражданских – повышается количество раненых среди мирного населения», — добавил Хуг.

Кроме того, замглавы ОБСЕ в очередной раз напомнил, что стороны конфликта в Донбассе должны отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения согласно минским соглашениям. Он также подчеркнул, что отвод вооружений позволит избежать жертв среди мирного населения по обе стороны линии фронта.