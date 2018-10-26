Пентагон разрешил переброску войск на границу с Мексикой для борьбы с беженцами

Вашингтон, 26 октября. Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис дал разрешение на дислоцирование войск на южной границе США с Мексикой для борьбы с «караваном беженцев» из Латинской Америки.

Как сообщает источник Reuters в американском руководстве, глава Пентагона не уточнил число военных, которые будут базироваться на южных окраинах США. Об этом ведомство сообщит дополнительно.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить на границу с Мексикой военных, чтобы остановить «чрезвычайную ситуацию с караваном беженцев». Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео добавил, что беженцы из Гондураса, направляющиеся в США через Мексику, ни при каких обстоятельствах не должны попасть в США.

По словам американского президента, среди «каравана беженцев» присутствуют преступники и подозрительные личности с Ближнего Востока. Трамп предупредил военных о чрезвычайной угрозе национального масштаба.

Посол Гондураса в Мексике Альден Ривера Монте опроверг слова президента о «караване мигрантов», в составе которого есть преступные элементы.

При этом «караваном беженцев» называют гуманитарные акции, участники которых стремятся привлечь внимание общественности к судьбе граждан бедных государств Центральной Америки и демонстративно просят убежища в США.