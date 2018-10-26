Путин выразил соболезнования в связи с затоплением автобуса со школьниками в Иордании

Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с гибелью 20 человек из-за затопления автобуса на побережье Мертвого моря. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваше Величество, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мертвого моря. Особенно печально, что большинство жертв этой катастрофы – дети», — говорится в телеграмме.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, сильные дожди обрушились на Ливан, Сирию и Иорданию 25 октября. Из-за стихии потоком ливня смыло автобус со школьниками. Жертвами трагедии стали 20 человек, еще 46 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. В автобусе находились 37 детей и семь взрослых. Школьники ехали на экскурсию в район Мертвого моря. К поиску пострадавших присоединились израильские военные.