Лукашенко о Караченцове: Созданные им блистательные образы покоряли публику

Минск, 26 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью знаменитого российского актера Николая Караченцова.

«В памяти миллионов людей он навсегда останется замечательным артистом и сильной личностью. Созданные им в кино и на театральных подмостках блистательные и незабываемые образы неизменно покоряли публику психологической достоверностью и глубиной характера», — отметил он.

Белорусский лидер также подчеркнул, что память о Караченцеве навсегда останется в сердцах зрителей. Напомним, артист ушел из жизни утром в пятницу, 26 октября, не дожив всего один день до своего дня рождения. 27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года.

Актер 13 лет назад попал в ДТП и получил серьезную травму головы. После автомобильной аварии он так и не смог вернуться на сцену родного «Ленкома», в котором служил не один десяток лет. Караченцов последний год боролся с онкологическим заболеванием, а несколько месяцев назад он заболел воспалением легких, которое тяжело протекало на фоне рака. Прощание с артистом пройдет в «Ленкоме» 29 октября с 9.00 до 13.00.