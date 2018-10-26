СК опубликовал видео с подозреваемым во взятках зампрокурора Башкирии

Москва, 26 октября. Следственный комитет России опубликовал кадры, на которых первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову предлагают ознакомиться с материалами уголовного дела против него.

На кадрах можно увидеть, как следователи объясняют Горбунову, что минувшим утром против него было возбуждено уголовное дело, после чего он получил статус подозреваемого.

«Сегодня 26 октября в девять часов возбуждено в отношении вас уголовное дело по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса. Вы приобретаете статус подозреваемого по данному уголовному делу», — сказал следователь.

После этого Горбунов ознакомился с постановлением, а также подписал документы о получении копии материалов уголовного дела.

Первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов подозревается в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. По данным следствия, Горбунов вместе с сообщником получил взятку за отмену постановления о возбуждении уголовного дела против уфимских чиновников в связи с нарушениями, которые были выявлены при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

При этом минувшим утром Горбунов пытался вылететь из России за границу, однако был задержан правоохранителями в аэропорту Шереметьево.